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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة»: إعلان حالة الطوارئ استعدادا للطقس السيئ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:39 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن إعلان حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك استعدادا لطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وعقد رئيس شركة مياه القناة، اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدني، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح والسيول، و"الفاكيوم" ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير "شنايش" وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.

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