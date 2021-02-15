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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقدم البلاغ ضد أسامة حسن: إساءته لجمهور النادي الأهلي ثابتة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:39 م
أسامة حسن
أسامة حسن
حسام التمساح
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قال المحامي محمد رشوان، مقدم البلاغ ضد أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن النيابة العامة اثبتت خلال جلسة التحقيق، أن اللاعب أساء لجمهور الأهلي وللإعلامي أحمد شوبير، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تأخذ بالاعتذار الذي تقدم به.

وأضاف المحامي أنه يتمني صدور حكم رادع ضد المتهم، حتي يكون عبرة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للسب والقذف.

كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز المحامي العام الأول، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في البلاغ المقدم ضده المحامي محمد رشوان، والإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.

ونفي اللاعب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قام بنشره ما هو إلا ترديد لما نشره رامز جلال في برنامجه رمضان الماضي عندما سخر من مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وأضاف اللاعب أنه لم يقصد الإساءة لأحد فضلا عن حبه للنادي الأهلي، الذي تربي فيه 10 سنوات على حد تعبيره، وما قام به هو رد على إساءة بعض الجماهير المحسوبين علي اللجان الاليكترونية لوالدته، قائلا " اللي عملته ده عشان بحب النادي الأهلي"، مشيرا الي انه يمتلك فيديو للإعلامي أحمد شوبير يعترف فيه بتزوير الانتخابات وسيقدمه للنيابة، وعن ظهوره عاريا في الفيديو أكد انه كان يقضي فترة الإجازة الصيفية في العين السخنة ولم يتعر خصيصا لتصوير الفيديو.

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