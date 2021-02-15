«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

تقيم مكتبة المركز النموذجي التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان المرأة هى المجتمع يحاضر فيها أحمد الكومي رئيس مجلس إدارة جمعية اعلام الثقافة العربية والتنمية.تأتي الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا النوع الاجتماعي ودور المرأة في المجتمع المصري.