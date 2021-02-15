قيادات وزارة الخارجية يلتقون نائب وزير الاتصالات تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية

عقدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لقاءً مفتوحًا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار مصر الرقمية"، مع السفراء مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة، بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون العاصمة الإدارية.وصرح بذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، موضحا أن اللقاء يأتى في إطار الاستعدادات الجارية التي تضطلع بها وزارة الخارجية تمهيدًا للانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة إزاء تطوير القدرات الرقمية للكوادر الوطنية.وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تفاعلًا حول الجهود الجارية التي تبذلها الدولة في إطار التحول الرقمي في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي، وبناء مجتمع رقمي تفاعلي، إضافة إلى استعراض الآليات المختلفة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الدبلوماسية لأفضل المُمارسات المعمول بها في هذا المجال، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووصولًا إلى تطوير أداء الوزارة ورقمنة كافة أنشطتها، استنادًا إلى دعائم عمليات التحول الرقمي.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات أخرى من المُقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن العديد من الموضوعات ذات الصلة ببناء القدرات لأعضاء الوزارة في عدد من الجوانب المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل، ارتباطًا بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.