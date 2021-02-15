ضبط 10 قضايا تموينية في حملات بشمال سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، حملة توينية، تمكنت خلالها من ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.قال علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم ضبط وتحرير 10 قضايا تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.