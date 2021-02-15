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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي: ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:18 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار سعيد، خلال اللقاء، إلى أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هو نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة، مجددًا تهانيه لـ"كوبيتش" على توليه هذه المسئولية في هذا الظرف، مؤكدا ثقته في نجاحه في مهامه.

وأعرب عن انفتاح تونس واستعدادها لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.

من جانبه، ثمن يان كوبيتش دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا، لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر 2020.

وأكد استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

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