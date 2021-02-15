5 من كبار الصحفيين يشاركون في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي

اختارت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين 5 من كبار الصحفيين؛ للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات.وضمت الأسماء كلا من: أمينة شفيق ومحمد المنايلي وسعيد جمال الدين ومجدي حلمي وصالح الصالحي.جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة اليوم، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل.