5 من كبار الصحفيين يشاركون في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي
الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:59 م
محمد جعفرطباعة
اختارت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين 5 من كبار الصحفيين؛ للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات.
وضمت الأسماء كلا من: أمينة شفيق ومحمد المنايلي وسعيد جمال الدين ومجدي حلمي وصالح الصالحي.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة اليوم، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل.
وضمت الأسماء كلا من: أمينة شفيق ومحمد المنايلي وسعيد جمال الدين ومجدي حلمي وصالح الصالحي.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة اليوم، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل.