تسليم شتلات أشجار الزيتون للوحدات الزراعية في قرى بئر العبد

أعلن المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، عن تسليم شتلات أشجار الزيتون للوحدات الزراعية في القرى التي تضررت بمركز بئر العبد.وأكد وكيل وزارة الزراعة، خلال بيانًا له، على تسليم شتلات أشجار الزيتون إلى المزارعين في قرى بئر العبد، والتي تضررت الزراعات الخاصة بهم، بسبب الأحداث الأخيرة، طبقًا للمساحات المحصورة.وكانت الإدارة الزراعية في رمانة بشمال سيناء، أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإعادة زراعة الأشجار بالمزارع التي أضيرت في قرى بئر العبد، حصر جميع الأراضي الواقعة في زمام القرى، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.