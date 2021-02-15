غدًا.. أحمد سعد ضيف الراديو بيضحك على 9090

يحل المطرب أحمد سعد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، من السادسة إلى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك خلال حلقة خاصة يكشف فيها كواليس أغانيه التى طرحها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أهم مفاجآته التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة.وكان النجم أحمد سعد قد تصدر مؤخرًا تريند «يوتيوب» فى مصر وعدد من الدول العربية، مثل السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن، بعد طرحه كليب "بناقص"، الذى قدمه بشكل مختلف ونال إعجاب جمهوره، وعاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.كما تألق المطرب أحمد سعد، أمس، أثناء إحيائه حفلا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا، منها: "سألت نفسى" و"بعت الغرام" و"بصلى" و"انت بتتكلم"، كما قدم أغنية «كعب الغزال» للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية «ويا رب نتقابل دايما في الحب».