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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة صحة إقليمية بألمانيا تنتقد ضعف الإقبال على تلقي لقاح أسترازينيكا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:16 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
وكالات
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انتقدت مونيكا باخمان، وزيرة صحة ولاية زارلاند الألمانية، قلة استعداد السكان لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.

وأشارت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين، إلى تغيب 54% من 200 شخص سجلوا أسماءهم للحصول على "تطعيم خاص للقطاع الطبي" في اليومين الماضيين دون أن يلغوا الموعد.

وقالت باخمان إنه ربما كان هذا الأمر راجعا إلى حقيقة أن لقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 70% فقط.

وأضافت الوزيرة: "أريد أن أقول إن المسألة ليست ما يطلبه المستمعون، وأن أقول إن كل اللقاحات تم التصريح بها وجيدة".

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