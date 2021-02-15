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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسالة شكر من روبي لوليد منصور بعد تعاونهما في ألبوم «حتة تانية»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:33 م
روبي
روبي
دعاء عبد المقصود
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وجهت النجمة روبي رسالة شكر للمنتج وليد منصور بعد طرح ألبومها الجديد عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" ونشرت صورة تجمعهما، وعلقت عليها قائلة "بجد شكرا على تعبك معايا وإن شاء الله الألبوم هينجح زي مانت على طول ناجح ومكسر الدنيا".

وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل، كما تستعد لتصوير أولى أغانيه على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع شركة "تالنت بيتس" لمالكها المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

وفي سياق آخر يعكف وليد على الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" والذي يبدأ تحضيره والإعلان عن أبطاله عقب التعاقد معهم خلال الشهر المقبل.

كما يستأنف المنتج وليد منصور تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" حيث انتهى من الديكور الأول للفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر استكمال التصوير في إحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم خلال الأيام المقبلة.

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