ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في قتل سائق لزوجته، بالحوامدية، بسبب خلافات بينهما.وكشفت التحقيقات، في قيام سائق بقتل زوجته بالحوامدية، عن أنهما متزوجان منذ عدة سنوات، ولديهما طفلان، ابنة عمرها "8 سنوات"، وطفل آخر عمره سنتان ونصف السنة.وتبين من التحقيقات أن الزوجين دائما التشاجر ووجود خلافات مستمرة بينهما خلال الفترة الأخيرة، لاتهام الزوج المجني عليها بالإهمال، وأمس الأحد تجدد الخلاف بينهما بسبب سكب طفلها الصغير الزيت على الأرض.وأشارت التحقيقات إلى أنه على إثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما، قام على إثرها الزوج" أ. ز"، 32 سنة، بخنق زوجته ما أدى إلى كسر عظام الرقبة، وتمكن من الهرب بعد ذلك، لكن أُعدت مأمورية وتمكنت من القبض عليه في مكان هروبه بعد ساعات معدودة من ارتكابه جريمته.تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المركز الطبي، بوصول ربة منزل تدعى "ب"، في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة.وقال الجيران إن الضحية كانت تعيش رفقة زوجها "أ. ز" سائق، وأنجبت منه طفلين، ورجحوا أن زوجها أنهى حياتها خنقًا بسبب وجود خلافات بينهما، وقالت ابنته "س"، البالغة من العمر 8 سنوات، إنها شاهدت والدها يخنق والدتها بسبب سكب أخيها الزيت على الأرض.وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمناقشته أنكر الجريمة في بادئ الأمر، وبإعادة مناقشته ومواجهته بأدلة الثبوت ضده أقر بارتكابه الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.