«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

تنظم وكالة بهنا سيمينار "أشباح الآلة" الشهري، وهو حلقة دراسية شهرية كجزء من برنامج "في المطاردات: الساحرات والأشباح والأرواح"، والذي ييسره ويطوره كلٌ من: الفنان والباحث عاصم هنداوي، والمصمم المعماري والفنان مصطفى البارودي، يجري السيمنار يوم السبت 22 فبراير، بمقر وكالة بهنا في الإسكندرية.رسمت التكنولوجيا دورها في العالم بجدارة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وصار من الضروري تتبع آثرها في كل نواحي عالمنا، ومعرفة كيف تشابكت وأثرت في الفلسفة والاجتماع والاقتصاد والبيئة وغيرها من نواحي الحياة.يضم السيمينار 5 لقاءات شهرية تبدأ من شهر مارس حتي يوليو، يتناقش فيها المشاركون والميسرون حول التعقيد التكنولوجي والوساطة التكنولوجية وغيرها من الموضوعات الهامة حول علاقة التكنولوجيا بالفنون والمعرفة وذواتنا في عالم جديد قيد التشكل.