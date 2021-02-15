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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تحديث الري الحقلي».. ندوة بالإدارة الزراعية في مطاي بالمنيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:30 م
ندوة بالإدارة الزراعية
ندوة بالإدارة الزراعية
المنيا ـ على حسين
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نظمت اليوم الإدارة الزراعية والبنك الزراعي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، ندوة بعنوان "تحديث الري الحقلي"، وذلك بقرية حلوة وبحضور عدد كبير من الفلاحين والمزارعين من قرى المركز.

وقال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الندوة تناولت الاستخدامات الحديثة في ري الأراضي الزراعية كالري بالتنقيط وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ري الأراضي الزراعية وذلك بهدف الاقتصاد في استخدام المياه والحفاظ على الثروة المائية.

وأضاف رئيس المركز أن الندوة أقيمت بمجلس قروي قرية حلوة بحضور رئيس القرية وعدد كبير من مزارعي القرية والقري المجاورة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الندوة هو توعية المزارعين والفلاحين بكيفية الحفاظ على كل نقطة مياه وكيفية الاقتصاد في استخدامات مياه الري بما لا يضر أراضيهم أو محاصيلهم الزراعية، مؤكدا على أهمية مثل هذه الندوات في توعية المزارعين والفلاحين.

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