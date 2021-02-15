رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خفض أسعار «موسى» لـ80 جنيهًا بفروع «تسويق الأسماك»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:38 م
الأسماك
الأسماك
صلاح عامر
طباعة
أكد هاني سلامة، مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالدقي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة خلال الموسم الشتوي الجاري نتيجة وجود تخفيضات في الأسعار بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأوضح سلامة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك نوعين من المستهلكين، الأول يقبل على الأسماك الشعبية مثل البلطي والمكاريل والمكرونة، والنوع الثاني يقبل على أسماك الجمبري والدنيس وأسماك موسى، مشيرًا إلى أنه تم خفض أسعار أسماك موسى إلى 80 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا، وخفض أسعار الدنيس لـ125 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا.

وتابع أنه يتم توفير جميع أنواع الأسماك بأسعار مخفضة.

موضوعات متعلقة

ابن أخت على حميدة: خالى رفض الاستماع إلى الأغانى قبل وفاته ولم يتبرأ منها

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي