خفض أسعار «موسى» لـ80 جنيهًا بفروع «تسويق الأسماك»

أكد هاني سلامة، مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالدقي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة خلال الموسم الشتوي الجاري نتيجة وجود تخفيضات في الأسعار بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأوضح سلامة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك نوعين من المستهلكين، الأول يقبل على الأسماك الشعبية مثل البلطي والمكاريل والمكرونة، والنوع الثاني يقبل على أسماك الجمبري والدنيس وأسماك موسى، مشيرًا إلى أنه تم خفض أسعار أسماك موسى إلى 80 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا، وخفض أسعار الدنيس لـ125 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا.وتابع أنه يتم توفير جميع أنواع الأسماك بأسعار مخفضة.