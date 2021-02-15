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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة قانون الانتخابات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:28 م
تبون
تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، أعضاء من لجنة مراجعة قانون الانتخابات.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم فقد استمع الرئيس تبون لعرض من أحمد لعرابة رئيس اللجنة، حول عمل اللجنة ومسودة القانون المعدل.

وكان الرئيس تبون قد كلف في شهر سبتمبر الماضي لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور أحمد لعرابة بإعداد مشروع لتعديل قانون الانتخابات، كثاني خطوة في إصلاح الحياة السياسية بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام جرى في الأول من نوفمبر الماضي.

وأجلت رحلة الرئيس تبون العلاجية التي بدأت في 28 أكتوبر الماضي واستمرت شهرين عرض مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهي الخطوة التي تم تنفيذها مؤخرا، حيث تم توزيع مسودة القانون الجديد على الأحزاب السياسية لإثرائها والنقاش حولها.

ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.

ومن المقرر عقب مصادقة الرئيس الجزائري على مشروع القانون الجديد وبدء العمل به أن يتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

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