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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:27 م
جاليري مدرار
جاليري مدرار
إيمان عادل
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يستضيف جاليري مدرار بالتعاون مع مشروع مكوك معرض "شيش بيش" والذي يعد تجربة فريدة لمعرض ألعاب فنية للمشاهدة واللعب، يجري الافتتاح غدا الثلاثاء، من 2 إلى 11 مساءً بمدرار، يستمر المعرض حتى 3 مارس يوميا من 2 إلى 10 مساءً عدا الجمعة.

يأتي المعرض بعد ورشة مكثفة لاستكشاف العلاقة بين الألعاب والفنون المعاصرة، يدعو المشاركون الـ 12 الجمهور من اللاعبين ومحبي الفن للحضور واكتشاف هذه التجربة المبهجة التي اقاموها سويًا.

من خلال دمج لغات الالعاب والفن ومن خلال الاهتمام المشترك بالصورة، قامت خمس مجموعات صغيرة بإنشاء ألعاب تعزز الجانب التفاعلي في مراحل الابداع والانتاج الفني.

يقدم هذا المعرض الحيوي مجموعة متنوعة من الألعاب والتي تعتمد على وسائط يدوية ورقمية مختلفة من ألعاب الطاولة والكروت واستخدام الفيديو والتحريك واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. ومن بين الأعمال المشاركة لعبة تحدد مسارات حقيقية ومفاهيمية للتجوال في مساحة العرض حيث تقود الجمهور إلى تجربة مرحة وفنية.

الأعمال المشاركة "مش لعبة" لإنجي محسن وعزة عزت، "سبينوزا" لمنـى عصام الدين ونسرين ممدوح ونيرة مصطفى، "أشباح البحر" لأمير عيد وأحمد طارق،"مساجن شيراتون" لهيلينا عبدالناصر وحازم شلتوت وآية عابدين، "أ " نجم لعاطف رستم وأميرة الشاعر.

الورشة تم تيسيرها بواسطة على عزمي وأقيمت فالفترة بين ٢٩ يناير و١٠ فبراير بمدرار ومعهد جوته القاهرة.

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