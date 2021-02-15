مصادر: رئيس الوزراء يدعو رؤساء «لجان النواب» للقائه غدًا

كشفت مصادر برلمانية عن توجيه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعوة رسمية لرؤساء اللجان بمجلس النواب لعقد لقاء غدا، الثلاثاء.وأضافت المصادر أن اللقاء سيكون بعد عقد الجلسة العامة غدا، في تمام الساعة الخامسة عصر الثلاثاء.ومن المقرر أن يكون اللقاء بمقر مجلس الوزراء، وستتم مناقشة عدد من القضايا السياسية مع رؤساء اللجان، والتي تشغل المواطنين والرأي العام.جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاء حاليا مع هيئة مكتب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة ملف اشتراطات البناء.