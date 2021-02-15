بدء توصيل الغاز الطبيعى فى 6 محافظات ضمن «حياة كريمة»

كشفت شركة غاز مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطة الأعمال المستقبلية التي تسعى لتنفيذها خلال العام الجاري.وأوضحت غاز مصر، في بيان اليوم الإثنين، أنها تستهدف تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 350 ألف عميل بمناطق عمل الشركة، وعدد 90 ألف عميل بمناطق أعمال الشركات الشقيقة بإجمالي عدد عملاء 440 ألف عميل خلال 2021.وقالت إنها تستهدف البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمشروع القومي «حياة كريمة» في المراكز الآتية «زفتي بمحافظة الغربية، شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شربين بمحافظة الدقهلية، مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، أرمنت بالأقصر، مركزي كوم أمبو وإدفو في محافظة أسوان».وأضافت أنها تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكات الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال كذلك تنفيذ أعمال العاز الطبيعي بمنطقة الأبراج الصينية بالعاصمة الإدارية.كما ذكرت أنها تستهدف استكمال تنفيذ مشروع الصوب الزراعية على مساحة 16500 فدان بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.وتستهدف الشركة كذلك استكمال خطة الدولة بالمشاركة في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لعدد 600 محطة وقود جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.