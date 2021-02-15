كورونا.. السعودية تغلق 8 مساجد جديدة
الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:48 م
نيفين أشرفطباعة
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إغلاق 8 مساجد جديدة بشكل مؤقت بعد الكشف عن 9 حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين المصلين.
وقالت الوزارة السعودية في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة بموقع "تويتر: "نفذت وزارة الشئون الإسلامية اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلي".
وأضافت: "يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجدًا تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".
وقالت الوزارة السعودية في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة بموقع "تويتر: "نفذت وزارة الشئون الإسلامية اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلي".
وأضافت: "يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجدًا تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".