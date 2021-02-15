كورونا.. السعودية تغلق 8 مساجد جديدة

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إغلاق 8 مساجد جديدة بشكل مؤقت بعد الكشف عن 9 حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين المصلين.وقالت الوزارة السعودية في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة بموقع "تويتر: "نفذت وزارة الشئون الإسلامية اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلي".وأضافت: "يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجدًا تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".