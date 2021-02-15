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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:26 م
القومي للترجمة
القومي للترجمة
آلاء حسن
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أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الدورة الثانية عشرة من جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، جائزة الشباب للترجمة في دورتها التاسعة، وجائزة الترجمة العلمية في دورتها السادسة.

تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين "علمًا بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم".

شروط التقدم للجوائز:
أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية.
يكون العمل المترجم حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.
يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.
يجب أن يختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكي يتقدم لها وبعمل واحد.
لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.
لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.
لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوي.
ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم على 40 عامًا.

الأوراق والوثائق المطلوبة:
نموذج المشاركة في الجائزة.
تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة.
سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لجائزة الشباب.
صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.
ثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي، وخمسة أصول من العمل المترجم.

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.

جدير بالذكر أن الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير بينما يحصل الفائز بجائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بجائزة الثقافة العلمية على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

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