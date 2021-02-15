محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة في السويس

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والمحكمة، رافقه خلالها اللواء محمد الألفي، مساعد وزيرالداخلية، مدير أمن السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء باسم العطار، نائب مدير الأمن.وخلال الجولة، أكد المحافظ على الشركة المنفذة لأعمال التطوير والشهبة الهندسية بسرعة الانتهاء من استكمال الميدان وتخطيط وعمل محاور مرورية لمداخل ومخارج الشوارع بالمنطقة لتسهيل الحركة المرورية، ومنع ازدحام وتكدس السيارات أوقات الذروة، مشيرا إلى سرعة استكمال شبكة وبالوعات صرف الأمطار بشارع الجلاء، وأعمال الرصف والتجميل والإنارة العامة بالمناطق النتي يتم تطويرها.ووجه المحافظ رئيس الحي برفع أي إشغالات أو مخلفات تعرقل العمل والاهتمام بالنظافة العامة، كما تفقد مبنى المركز التكنولوجي والخدمات لمحافظة السويس، والذي يتم إنشاءه بشارع الجلاء ويشمل قاعة اجتماعات كبرى تليق بمحافظة السويس، ومركز تكنولوجي متكامل لخدمة أبناء السويس أسوة بباقي المحافظات.