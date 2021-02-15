رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء مسحات كورونا للحاضرين فعاليات منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:15 م
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية
مصطفى دياب - فاتن خديوي - سارة سعودي
طباعة
كشفت مصادر طبية، عن خضوع جميع الحاضرين لفعاليات انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تنطلق من مجمع الإسماعيلية الطبي، لمسحات، للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر الطبية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بشأن الافتتاحات الرئاسية للمنشآت الطبية الجديدة، مؤكدا على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

تستعد محافظة الإسماعيلية، خلال ساعات، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، أبرزها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي.

فيما أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن البدء فى التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.

وأنهى القطاع الطبي تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، والتى تشمل مستشفى (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذى يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى (مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذى يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 أسِرة رعاية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة للمشروع 10،125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وكشف السبكي، أن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل أيضًا تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة فى الوحدات والمراكز، مضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

موضوعات متعلقة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم