إجراء مسحات كورونا للحاضرين فعاليات منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية، عن خضوع جميع الحاضرين لفعاليات انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تنطلق من مجمع الإسماعيلية الطبي، لمسحات، للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا.وأكدت المصادر الطبية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بشأن الافتتاحات الرئاسية للمنشآت الطبية الجديدة، مؤكدا على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.تستعد محافظة الإسماعيلية، خلال ساعات، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، أبرزها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي.فيما أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن البدء فى التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.وأنهى القطاع الطبي تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، والتى تشمل مستشفى (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذى يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى (مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذى يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 أسِرة رعاية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة للمشروع 10،125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.وكشف السبكي، أن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل أيضًا تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة فى الوحدات والمراكز، مضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.