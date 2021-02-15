العراق: اعتقال 5 عناصر من «داعش» في محافظة نينوى

أعلنت شرطة نينوى في العراق اعتقال خمسة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الموصل مركز المحافظة.وأوضحت الشرطة، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الاثنين، أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، التابع لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.وأضافت أن أحدهم كان يعمل فيما يسمى «الأمنية»، والبقية بصفة مقاتل فيما يسمى «فرقة الفرقان والمعسكرات العامة وديوان الجند» خلال فترة سيطرة (داعش) على مدينة الموصل.وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت في مناطق وأحياء «الزهراء والتحرير والأربجية» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، لافتة إلى أن العملية كانت نوعية ونفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.