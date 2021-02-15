انطلاق المرحلة الثانية لتركيب القطع الموفرة للمياه بمساجد وكنائس قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بدء تركيب المرحلة الثانية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية بالمحافظة.وأكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مبادرة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.وأوضح، أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة، مشيرًا إلى قيام الشركة بتركيب القطع الموفرة لاستهلاك وسوف تستهدف الحملة في المرحلة الثانية المساجد والكنائس الأهلية بعدة مدن بمحافظة قنا وهي (مركز قفط، مركز فرشوط، مركز دشنا)، في إطار جهود الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.