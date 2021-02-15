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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي بالداخلة في الوادي الجديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:12 م
دورة تدريبية لإنتاج
دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي
محمد مهدي
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شهد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة اليوم الإثنين، بدء الدورة التدريبية التي تنظمتها مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات ومركز بحوث الحرير، والتي تقام على مدار 3 أيام بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة، لتدريب الشباب على طرق زراعة ورعاية أشجار التوت ومراحل إنتاج الحرير الطبيعي، في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، بحضور المهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور أسامة غازي، مدير مركز البحوث سابقا، والمهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين، والمهندس محمد عبدالوهاب، مساعد المحافظ لشئون التنمية الزراعية والمشروعات.

وأكد حنفي، أن البرنامج التدريبي يحاضره أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة،
وتهدف الدورة إلى تقديم شرح تفصيلي لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان الحرير، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير.

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