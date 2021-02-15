«التضامن» تخصص 2 مليون جنيه لتأسيس المدينة الجامعية بالعريش

قال المحاسب علي غيط، مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بتضامن شمال سيناء، إن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت 2 مليون جنية لتأسيس المدينة الجامعية بالعريش لخدمة الطلبة، ووضعها في حالة الطوارئ واستعداد في حالة الحاجة إليها لتستخدم كأماكن ومستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بوازرة التضامن بشمال سيناء خلال بيان له، إن أعمال تطوير المدينة الجامعية بجامعة العريش بدأت أولى خطواتها بالتجهيز للتأسيس، لافتًا إلى أن قرار وزيرة التضامن بتخصيص 2 مليون جنيه لتوفير كافة احتياجات المدينة الجامعية، بالتنسيق مع جامعة العريش، بهدف خدمة طلبة الجامعة المقيمين في المدينة واستغلالها في حالة الضرورة أو الحاجة لها في أي ظروف طارئة أخرى، مضيفا أنه تم تحديد كافة الاحتياجات، وخلال الفترة من 7 إلى 10 أيام تبدأ عملية التأسيس، بكافة الاحتياجات، وتشمل أسرة ومفروشات وسجاد ومراتب وغيرها من أدوات المعيشة المطلوبة.وأشار" غيط" إلى أن هذه الخدمة تأتى ضمن جهود متواصلة تقوم بها تضامن شمال سيناء لخدمة المجتمع، لافتا أن قطاع العمل الأهلي شهد خلال الفترة الأخيرة نشاط ملحوظ في هذا الجانب بتنفيذ مبادرات كان منها مشروع توفير اسقف للمنازل بمدينة العريش، ومساعدات غذائية متنوعة للمواطنين بكافة إنحاء المحافظة، وتابع أن إحدى الجهات الأهلية بالاشتراك مع التضامن الاجتماعي، ستقوم بتطوير 10 حضانات ابتداء من الرضع والنشء والكبار، ويشمل التطوير إحلال وتجديد كامل.وأوضح أن هذه الجهود تتوازى مع جهود تقدمها مديرية تضامن شمال سيناء، لأسر الشهداء والمصابين على أرض المحافظة، ومحدودي الدخل، والتجهيز لاختيار الأمهات المثاليات.