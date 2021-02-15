موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

تتعرض اليونان لكتلة هوائية باردة، ما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، الأمر الذي تسبب في حدوث اضطرابات في شمال ووسط البلاد.وذكرت محطة "إي آر تي" التليفزيونية، اليوم الاثنين، أن الثلوج غطت لفترة وجيزة الأكروبوليس في أثينا، إلا أنها لم تبق طويلا، في ظل درجات حرارة عند نحو صفر درجة مئوية.ووفقا لخفر السواحل، فإن درجات الحرارة في شمال البلاد انخفضت لـ15 درجة تحت الصفر خلال الليل، واضطرت السلطات لتعطيل معظم رحلات العبّارات بسبب الرياح القوية.وأفاد التليفزيون الرسمي بأن هناك انقطاعا للكهرباء في مجموعة جزر سبوراد شمالي البلاد، حيث تسبب سقوط الأشجار في قطع خطوط الكهرباء للبر الرئيسي.