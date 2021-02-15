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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:22 م
المجسد
المجسد
إيمان عادل
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أطلقت مؤسسة دوار الفنون ورشة "الصوت المجسد" تحاضر فيها "ماريان لي ترون"، الورشة تتيح لكل شخص اكتشاف صوته وأصواته الداخلية ومشاركتها، وتجري الورشة بمقر دوار الفنون 16 شارع عدلي- وسط البلد، القاهرة، الدور الثالث يوم الجمعة 12 مارس.

تستلهم الورشة تجربة العمل الصوتي لمسرح روي هارت بنهجه الإنساني في توظيف الصوت البشري، حيث يجري الاعتناء بتجربة كل شخص على حدة، ويتم تشجيعه لتذوق متعة الصوت والتعبير الخاص من الصوت المنطوق إلى صوت الغناء، وسيجد كل مشارك طريقه إلى الثقة في مهارات صوته.

ستتألف ورشة العمل من المقترحات الجماعية والفردية، وتشمل التدرب على التنفس، الموقف، الطاقة الإبداعية، الحضور، الاستماع، التمديد الصوتي.

تشتهر طريقة روي هارت بنهجها الإنساني في العمل الصوتي، فهو يعتمد على أكثر من 80 عامًا من البحث والدراسة والممارسة للصوت البشري وتطبيقاته في الحياة والفن، يتم تدريس طريقة روي هارت حاليًا في برامج صوتية حول العالم.

في عام 1978، اكتشفت ماريان لو ترون عمل وحياة شركة مسرح روي هارت في سيفين بفرنسا، وأصبحت عضوًا في المجموعة، وقدمت في العديد من الإنتاجات الصوتية المميزة، بما في ذلك الإصدار الأول من باجلياتشي (1981)، كاسبار (1984) وموبي ديك (1988).وهي عضو مؤسس في مركز الفنان الدولي روي هارت. تتعاون ماريان في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والفنية (شركات الفنون، والمؤسسات، ودعم الإنتاج الإبداعي، إلخ) في عام 2015، بدأت عامًا من التدريب على الحركة الأصيلة مع Mandoline.

على الجانب الإبداعي، هي حاليًا عضوة في فريق عمل "Generation"، وهي تغني في الفرقة الصوتية "Tutti Quanti"، وهي واحدة من مؤلفي "Bal Détourné".

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