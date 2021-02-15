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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

448 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:29 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 392 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و56 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 157692 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11413 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1470569 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 8937 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 255 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 186 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 148500 حالة.

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