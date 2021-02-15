«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

شهدت جامعة أسيوط، اليوم، انطلاق أعمال ورشة مبادرة "مصرية آمنة" من أجل تمكين المرأة في صعيد مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط.وانطلقت المبادرة بحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف والأمين العام لبيت العائلة، والسير فريال وري، مدير مدرسة النوتردام بأسيوط، والمهندس أحمد حسين صالح، مؤسس المبادرة، هذا إلى جانب نخبة من أعضاء المجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط، وعدد من مسئولي المبادرة، وبمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة في المرحلة العمرية من 18 إلى 35.وعن المبادرة، قال المهندس أحمد حسين إنها تتناول مفاهيم الأمان للمرأة، وتمكينها وتنمية قدراتها وحمايتها من كل أشكال العنف، الأمر الذي أهّلها للفوز بالمرحلة التجريبية لمشروع تكافؤ الفرص التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارة الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.وفى السياق ذاته، استعرضت الدكتورة مروة كدواني جهود المجلس القومي للمرأة في الحفاظ على المرأة من كل أشكال العنف الأسرى، كالختان والزواج المبكر وعدم استكمال مسيرة الفتاة التعليمية وحرمانها من الميراث، وهو ما يتم من خلال التوعية بالندوات والمؤتمرات التي يشارك بها نخبة من قامات وكوادر المجتمع، أو من خلال حملات طرق الأبواب ومخاطبة الرجال في المراكز والقرى والنجوع بأهمية دورهم في حماية المرأة، أو من خلال المسرح التفاعلي وتمثيل المشكلات التي تواجه المرأة في صورة مسلسل أو فيلم، داعية كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى مزيد من الخطط والمبادرات للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وضرورة دعمها وتمكينها اجتماعيًا وسياسيًا وتنمويًا.كما شهد الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة بالجامعة، وعلى رأسهم الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة ماجدة هاشم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة سماح عبدالله، عميدة كلية التمريض، وتكريم للدكتورة مروة كدوانى، والدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط سابقًا، والشيخ سيد عبدالعزيز، وعدد من القائمين على المبادرة.