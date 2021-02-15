رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:33 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
شهدت جامعة أسيوط، اليوم، انطلاق أعمال ورشة مبادرة "مصرية آمنة" من أجل تمكين المرأة في صعيد مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط.

وانطلقت المبادرة بحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف والأمين العام لبيت العائلة، والسير فريال وري، مدير مدرسة النوتردام بأسيوط، والمهندس أحمد حسين صالح، مؤسس المبادرة، هذا إلى جانب نخبة من أعضاء المجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط، وعدد من مسئولي المبادرة، وبمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة في المرحلة العمرية من 18 إلى 35.

وعن المبادرة، قال المهندس أحمد حسين إنها تتناول مفاهيم الأمان للمرأة، وتمكينها وتنمية قدراتها وحمايتها من كل أشكال العنف، الأمر الذي أهّلها للفوز بالمرحلة التجريبية لمشروع  تكافؤ الفرص التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارة الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.
وفى السياق ذاته، استعرضت الدكتورة مروة كدواني جهود المجلس القومي للمرأة في الحفاظ على المرأة من كل أشكال العنف الأسرى، كالختان والزواج المبكر وعدم استكمال مسيرة الفتاة التعليمية وحرمانها من الميراث، وهو ما يتم من خلال التوعية بالندوات والمؤتمرات التي يشارك بها نخبة من قامات وكوادر المجتمع، أو من خلال حملات طرق الأبواب ومخاطبة الرجال في المراكز والقرى والنجوع بأهمية دورهم في حماية المرأة، أو من خلال المسرح التفاعلي وتمثيل المشكلات التي تواجه المرأة في صورة مسلسل أو فيلم، داعية كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى مزيد من الخطط والمبادرات للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وضرورة دعمها وتمكينها اجتماعيًا وسياسيًا وتنمويًا.

كما شهد الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة بالجامعة، وعلى رأسهم الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة  تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة ماجدة هاشم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة سماح عبدالله، عميدة كلية التمريض، وتكريم للدكتورة مروة كدوانى، والدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط سابقًا، والشيخ سيد عبدالعزيز، وعدد من القائمين على المبادرة.

موضوعات متعلقة

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد