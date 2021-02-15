شمال سيناء بدون وفيات أو إصابات جديد بـ«كورونا» فى آخر 24 ساعة

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، اليوم الإثنين، عن تسجيل "صفر" إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة.وأوضح البيان، أن الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 5 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و76 حالة عزل منزلي يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول المتبع.وجاء فى البيان أن إجمالي إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة، سجلت 99 حالة وفاة، 301 حالة إيجابية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1662 حالة.وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق وأحياء بالعريش.وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة.