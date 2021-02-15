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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تطوير ميدان المحطة بطنطا بالتعاون بين محافظة الغربية والتنسيق الحضاري

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:21 م
ميدان المحطة بطنطا
ميدان المحطة بطنطا
جمال عاشور
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في إطار مبادرة "تحسين الصورة البصرية" للفراغات العامة والميادين بمحافظات الجمهورية، صرح مهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه الجهاز أشرف على تطوير ميدان المحطة بطنطا، وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

حيث نفذت المحافظة مشروع التطوير الذي وضعه الجهاز للميدان ومحطة قطار طنطا التراثية التي تم التعامل معها طبقا لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ على التراث الحضاري والمعماري.

وتم إعادة صياغة الفراغ العام بالميدان، وتنسيق حركة المشاة والحركه المرورية، وكذلك التشجير والإنارة وأعمال الرصف وتطوير كافة عناصر فرش الفراغ العام للميدان، وإزالة التعديات حول محطة القطار التراثية وإعادتها لسابق عهدها.

كما تم الأخذ في الاعتبار تنظيم أكشاك البيع بالميدان والمحطة وتطويرها بشكل حضاري يعود بالنفع على أصحابها ومتلقي الخدمة منها، وراعى مشروع التطوير رفع القيمة الجمالية والحضارية للميدان والمحطة بما يحقق عائد اقتصادي، وقيمة حضارية، ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة الميادين على مستوى محافظات الجمهورية.

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