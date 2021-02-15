الصين تطيح بأمريكا وتصبح الشريك التجارى الأول للاتحاد الأوروبى عام 2020

أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرًا بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين.وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الاثنين عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).وأوضح "يوروستات" في بيان "خلال العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي".وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحًا، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.ووفقًا للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين (+5.6 % عام 2020 مقارنة بالعام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين (+2.2 %).وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكل من الواردات (-13.2 %) والصادرات (-8.2%).