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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الكويت يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:31 م
الشیخ صباح خالد
الشیخ صباح خالد الحمد الصباح،
نيفين أشرف
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أكد رئیس مجلس الوزراء الكويتي، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، حرص دولة الكويت على دعم كل الجهود الرامیة إلى تحقیق الاستقرار في لیبیا والحفاظ على سیادتها ووحدة وسلامة أراضیها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه رئيس الوزراء الكويتي، اليوم، مع رئیس الوزراء المنتخب لحكومة الوحدة الوطنیة في لیبیا عبدالحمید محمد الدبیبة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائیة بین البلدین، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

من جانبه، أشاد عبدالحمید محمد الدبیبة، بجهود دولة الكویت من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والسلام في لیبیا، مشیدًا بالعلاقات الثنائیة المتینة بین البلدین.

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