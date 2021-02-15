فرض كردون أمني على منزل عثر فيه على جثتي زوجين بالإسماعيلية

فرضت قوات الشرطة بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، كردونا أمنيا، حول منزل بقرية سرابيوم، عثر بداخله علي جثمان زوجين مذبوحين، في ظروف غامضة، وبدأ رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية في معاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.و قال أحد أهالي قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، انه تم العثور علي جثمان موظف بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بالقرية، ظهر اليوم الإثنين.وأضافت المصادر ان الجثة لشخص يدعي "م.ع"، 62 سنة موظف بالمعاش وزوجته مذبوحين، وانتقل علي الفور رجال البحث الجنائي بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، لمكان الواقعة منذ قليل، فيما أشارت مصادر امنية إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة.وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث فايد، يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.و انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.