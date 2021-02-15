فرض كردون أمني على منزل عثر فيه على جثتي زوجين بالإسماعيلية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:05 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
فرضت قوات الشرطة بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، كردونا أمنيا، حول منزل بقرية سرابيوم، عثر بداخله علي جثمان زوجين مذبوحين، في ظروف غامضة، وبدأ رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية في معاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.
و قال أحد أهالي قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، انه تم العثور علي جثمان موظف بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بالقرية، ظهر اليوم الإثنين.
وأضافت المصادر ان الجثة لشخص يدعي "م.ع"، 62 سنة موظف بالمعاش وزوجته مذبوحين، وانتقل علي الفور رجال البحث الجنائي بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، لمكان الواقعة منذ قليل، فيما أشارت مصادر امنية إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث فايد، يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.
و انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.
و قال أحد أهالي قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، انه تم العثور علي جثمان موظف بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بالقرية، ظهر اليوم الإثنين.
وأضافت المصادر ان الجثة لشخص يدعي "م.ع"، 62 سنة موظف بالمعاش وزوجته مذبوحين، وانتقل علي الفور رجال البحث الجنائي بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، لمكان الواقعة منذ قليل، فيما أشارت مصادر امنية إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث فايد، يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.
و انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.