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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» يواصل التحصين ضد الحمى القلاعية والندوات الإرشادية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:04 م
ندوة بيطري القاهرة
ندوة بيطري القاهرة
مصطفى عبدالله
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واصلت مديرية طب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات التحصين ضد الحمى القلاعية، ونفذت الدكتورة سحر مغربي رئيس قسم الوقاية بالإدارة، ومها جميل لطفي وخالد فراج عيد خطة الإدارة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بمنطقة حلوان البلد، ومنطقة المجزر، وتم تحصين عدد من الأبقار والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وعمل حمله إرشادية عن أهمية التحصين والترقيم والتسجيل.

كما قامت الدكتورة ماريان مجدي بحملة للتحصين والتوعية والإرشاد، عن أهمية التحصين للوقاية من المرض وعن أهمية التسجيل والترقيم في إطار الحملة القومية للتحصين والحماية من مرض حمي الوادي المتصدع والحمى القلاعية، برعاية الدكتور صبري، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتورة حنان إدوارد، مدير إدارة الزاوية البيطرية.

كما استمرت المديرية في عقد ندواتها الإرشادية بمختلف أنحاء المحافظة، وأقيمت ندوة إرشادية في مقر جمعيه الشرفاء بالأسمرات وموضوعها عن طرق حفظ وسلامة الغذاء من أصل حيواني والمواد الحافظة والملونة وكيفية حفظ الإنسان طعامه على مر العصور، واختلاف طرق الحفظ بتطور العادات الغذائية للإنسان، ومميزات المواد الحافظة بالنسبة للاقتصاد وتسهيل حياة البشر وخطورة سوء الاستهلاك والإفراط في المواد الحافظة، وألقت الندوة الدكتورة حنان عزت، رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.

و ألقت الدكتورة شهيرة فاروق ندوة إرشادية في حضانة دعاة الخير التابعة لوحدة الشؤون الاجتماعية بمدينة الشروق تحت عنوان الندوة عن مرض السعار وكيفية التعامل الآمن مع الكلب لتجنب العقر، وأهمية تحصين الكلب من عمر ثلاثة أشهر وفوقها، على أن يعاد سنويا، كما تم التحدث عن الإسعافات الأولية عند الإصابة بالعقر.

وعقد بيطري القاهرة ندوة إرشادية في جمعية السيدات المسلمات، تحت عنوان الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وكيفية الوقاية منها (خاصة مرض السعار)، وألقت الندوة الدكتورة بسمة محمد،رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

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