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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جيل الإسكندرية» يقدم طلبات لحي العامرية لحل مشاكل المواطنين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تقدم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، عدة طلبات لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين اثناء مباشرة حياتهم اليومية بنطاق حي العامرية أول.

و أكد عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل بالإسكندرية، أن الطلبات تم توجيهها للواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، واحتوت على عدة شكاوى منها استغاثة بعض المواطنين خاصة من ذوى الاحتياجات، لإنقاذ حياة 54 أسرة من سكان تعاونيات مبارك زاوية عبد القادر، نظرا لأنها آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن الأدمي مما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل بالإسكندرية، أن هذه الطلبات عبارة عن شكاوى بعض المواطنين بخصوص مساكن غرب النوبارية من تراكم للقمامة وعدم وجود وحدة صحية وعدم عمل أعمدة الإنارة وإغلاق المدخل الخاص بالمساكن، وسير السيارات أكثر من 12 كيلو متر لدخول المساكن من الاتجاه الآخر، بالإضافة للتكسير الشديد على الطريق من طريق شركات البترول بمرغم أثناء الدوران باتجاه الصحراوي، خاصة أن هذه الحفر منذ فترة طويلة وتسببت في العديد من الحوادث بالإضافة لتعطيل حركة المرور.

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