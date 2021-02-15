بولندا تحذر من إعادة فرض قيود صارمة لمواجهة كورونا

حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الاثنين، من أنه ربما يتم إعادة فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، في حال استمر السلوك غير المسئول، مثلما حدث في المنتجع الشتوي الرئيسي في البلاد خلال مطلع الأسبوع.وكانت الحكومة قد قررت، الأسبوع الماضي، إعادة فتح الفنادق ودور السينما والمسارح جزئيا بالإضافة إلى المنشآت الرياضية في الأماكن المفتوحة وحمامات السباحة، وذلك لفترة تجريبية لمدة أسبوعين ابتداء من 12 فبراير الجاري.وقد سُمح ابتداء من الجمعة الماضي للفنادق ودور الضيافة باستقبال السائحين مجددا، ولكن بسعة 50%.