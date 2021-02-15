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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لضبط الفاسدين بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة، بمركز طنطا لضبط الفاسدين ولصوص الدعم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزيرالتموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.

تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وصالح محمد، وأشرف صبحي المفتشان بالرقابة بسيارة والسائق سامح عنتر بسيارة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 13 محضرًا متنوعًا منها لمصنع حلاوة طحينية لقيامه بتجميع حلاوة طحينية فاسدة ومنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى مما يعد غشًا تجاريًا وتدليسًا وضررًا بالغًا على صحة الإنسان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط عدد 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم أثناء محاولة تهريبه، وتم نقله إلى أحد المخابز والتحفظ عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

هذا بالإضافة إلى ضبط كمية من الخبز المدعم أثناء تهريبها وقدرها 3 آلاف و600 رغيف بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير عدد 8 محاضر تسجيل كميات وهمية بغرض التربح وسرقة المال العام، و عدد 2 محضر عدم مزاولة نشاط وغلق لمستودعات غاز.

من جانبها أكدت إدارة تموين مركز طنطا، استمرار حملاتها لمكافحة الفساد والغش والتدليس والحفاظ على الدعم والمال العام.

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