رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة القناة تمحو أمية 71 مواطنًا خلال عام واحد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:26 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قامت بمحو أمية ٧١ مواطنًا خلال عام واحد فقط، حيث تم خلال عام ٢٠١٩ محو أمية ٣٧ مواطنًا وفى يناير ٢٠٢٠ تم محو أمية ٢٣ مواطنًا وبأكتوبر من نفس العام تم محو أمية ١٠ مواطنين وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.
جاء ذلك أثناء مشاركته اليوم الإثنين، بإجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور الهلالى الشربيني رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمحو أمية الكبار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق وبمشاركة جامعات كفر الشيخ، عين شمس وأسيوط، حيث أشاد الدكتور الهلالى الشربيني بمستوى الإنجاز الكبير الذى حققته جامعة قناة السويس خلال عام واحد فقط من العمل الدءوب وتحت ظروف صعبة.

وعرض الدكتور أحمد زكى لما قامت به الجامعة من إنشاء مركز تعليم الكبار وتشكيل مجلس إدارة المركز واعتماد لائحته وتشكيل المجلس التنفيذي، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات العملية بتعديل لوائح الكليات لجعل تعليم الكبار إلزامي للحصول على شهادة التخرج، كما قامت الجامعة بتنظيم ندوات للطلاب المعلمين الذين يقومون بالتدريس للأمين وذلك لتأصيل مشروع محو الأمية والمميزات التى سيحصلون عليها جراء المشاركه فى المشروع.

وقدم "زكى" اقترح بتطبيق نظام لمحو أمية الكبار عن بعد خاصة فى ظل الظروف الراهنه التى فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد عمل نموذج محاكاه لتطوير أداء المعلمين لمحو أمية الكبار وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي