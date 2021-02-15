جامعة القناة تمحو أمية 71 مواطنًا خلال عام واحد

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قامت بمحو أمية ٧١ مواطنًا خلال عام واحد فقط، حيث تم خلال عام ٢٠١٩ محو أمية ٣٧ مواطنًا وفى يناير ٢٠٢٠ تم محو أمية ٢٣ مواطنًا وبأكتوبر من نفس العام تم محو أمية ١٠ مواطنين وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.جاء ذلك أثناء مشاركته اليوم الإثنين، بإجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور الهلالى الشربيني رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمحو أمية الكبار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق وبمشاركة جامعات كفر الشيخ، عين شمس وأسيوط، حيث أشاد الدكتور الهلالى الشربيني بمستوى الإنجاز الكبير الذى حققته جامعة قناة السويس خلال عام واحد فقط من العمل الدءوب وتحت ظروف صعبة.وعرض الدكتور أحمد زكى لما قامت به الجامعة من إنشاء مركز تعليم الكبار وتشكيل مجلس إدارة المركز واعتماد لائحته وتشكيل المجلس التنفيذي، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات العملية بتعديل لوائح الكليات لجعل تعليم الكبار إلزامي للحصول على شهادة التخرج، كما قامت الجامعة بتنظيم ندوات للطلاب المعلمين الذين يقومون بالتدريس للأمين وذلك لتأصيل مشروع محو الأمية والمميزات التى سيحصلون عليها جراء المشاركه فى المشروع.وقدم "زكى" اقترح بتطبيق نظام لمحو أمية الكبار عن بعد خاصة فى ظل الظروف الراهنه التى فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد عمل نموذج محاكاه لتطوير أداء المعلمين لمحو أمية الكبار وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.