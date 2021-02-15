لصيانة محطة مياه بنى أحمد.. ضعف مياه الشرب فى المنيا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن أن ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا سيشهد ضعفًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، وسيستمر حتي الرابعة من فجر اليوم التالي وذلك بسبب القيام بأعمال صيانة دورية بمحطة مياه بني أحمد الشرقية المرشحة.وأكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب أن مدينة ومركز المنيا ستشهد ضعفًا في ضخ مياه الشرب للمنازل والمنشآت وذلك للقيام بأعمال صيانة دورية بمحطة مياه بني أحمد الشرقية، التي تغذي هذه المناطق بالمياه وتبدأ هذه الأعمال من الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير الجاري، وتستمر حتي الساعة الرابعة من اليوم التالي.وطالب "الشهاوي" أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الصيانة مؤكدًا الحرص علي سرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية حرصًا علي تلبية احتياجات المواطنين، وحرصًا من الشركة علي تقديم كوب مياه شرب صحي وآمن وتوفير أفضل خدمة ممكنة.