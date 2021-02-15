شيماء ناجي تستحضر روح شادية في ساقية الصاوي (صور)

فاجأت المطربة شيماء ناجي جمهورها باستحضار روح الفنانة الكبيرة الراحلة شادية في ختام حفل "بيت السلطنة.. الموسيقى حياة الروح" والتي أقيمت بالأمس في قاعة النهر بساقية الصاوي للاحتفال بعيد الحب، حيث غنت "يا حبيبتي يا مصر" من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحضور، حيث شاركها بالغناء مع كل مطربي الحفل وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي وزوجها المنتج مصطفى جودة.وتمكنت شيماء من خلال الأغاني الثلاثة التي قدمتها في الحفل من أن تشعل روح الحماسة مع الجمهور الحضور الذي حرص على التواجد في الحفل ومشاركة نجمة The Voice الاحتفال بعيد الحب وأول حفل لها على مسرح الساقية، حيث تغنت بأغنية النجمة الكبيرة الراحلة وردة والتي سأقدم لها أغنية "العيون السود" والتي قدمتها في فيلم "صوت الحب" وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكرى "الله غالب" وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي والتي قدمتها عام 2001، وأيضا أغنية "كتير بنعشق" للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي من أغنية فيلم "عن العشق والهوي" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحي وتوزيع محمد مصطفى.وكانت حريصة على شكر الحضور على التواجد في الحفل برغم من ظروف انتشار فيروس كورونا، وتمنت لهم كل الحب في حياتهم وأن تكون أيامهم مليئة بالسعادة والخير لهم ولكل من يحبون، وفي المقابل أثنى الجمهور علي أدائها بشكل كبير من خلال تفاعله معها ومشاركتها الغناء، وأشارت إلى أنها سعيدة بتواجدها بين هذا الجمع الكبير، كما أعلنت أمام الجمهور حبها لزوجها ووالدها.وأشارت إلى أن "الحفل كان استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء من خلال تقديم أشهر وأحلى أغاني الحب، حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين معي في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء منهم عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية "العيون السود"، وسيد مكاوي "متفوتنيش أنا وحدي"، وحورية حسن "من حبي فيك يا جاري"، ومحمد العزبي "بهية"، ووديع الصافي "علي رمش عيونها" بالإضافة إلى أغاني مجموعة من نجوم الغناء منهم أنغام وشيرين "عينك علي اللي رايحة"، وأصالة "بنت أكابر"، وجورج وسوف "جرحونا برمش عين"، وبهاء سلطان "ياتري" و"قوم أقف" ولؤي "آه يا ليل"، وحسين الجسمي "بحبك وحشتيني"، وهي الأغاني التي قدمها المطربين المشاركين معها في الحفل والذين تمكنوا من إحداث أجواء مرحة على الحفل.وعلى جانب آخر كانت شيماء قد انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستطرحها قريبًا والتي تعاونت فيها مع الشعراء أحمد إبراهيم وعمرو المصرى وعزيز الشافعى ومصطفى جودة وحسن عطية، والملحنين أحمد سعد وعزيز الشافي ومدين وعصام كاريكا وعمرو الشاذلى وأحمد العتباتى، الموزعين فهد وهانى يعقوب وأحمد عادل، وقامت بتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا، وسيتم طرحها على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات قريبًا.