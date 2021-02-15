مجلس النواب الليبي يقرر جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

قرر مجلس النواب في ليبيا، اليوم الاثنين، عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.واجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي بطبرق بشرق البلاد في جلسة تشاورية للاتفاق على الترتيبات الضرورية قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، ووفقا لموقع روسيا اليوم.وكانت خلافات داحل مجلس النواب الليبي حول مكان انعقاد الجلسة التشاورية يوم 15 فبراير، نجم عنها توجيه دعوتين لجلستين في ذات الموعد، واحدة في طبرق وأخرى في مدينة صبراتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.وكانت أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة قد أغلقت يوم الأحد.