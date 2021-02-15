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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 116 مسلحًا من طالبان في عمليات متفرقة للجيش الأفغاني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:53 م
طالبان
طالبان
ا ش ا
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل وإصابة 116 مسلحًا من حركة "طالبان" في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 80 مسلحًا وإصابة 36 آخرين، كما تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الاشتباكات والعمليات التي نفذتها قوات الدفاع الأفغانية.. موضحة أن مسلحي طالبان قتلوا وأصيبوا في أقاليم (قندهار وننجرهار وبادغيس وغور وتخار وبغلان وهلمند).

وأكد البيان أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية أزالت 123 لغمًا زرعها مسلحو طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد، كما استهدفت القوات الخاصة الأفغانية معاقل لطالبان في منطقة "أنجور باغ" في إقليم قندوز.

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