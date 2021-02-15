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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:20 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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تباينت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين المؤسسات المالية المختلفة والمستثمرين الأفراد، حيث اتجهت المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية نحو البيع، فيما اتجه الأفراد العرب والمصريون نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 705.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق «إي جي إكس 30» بنسبة 17. 0%، بما يعادل 20 نقطة، ليغلق عند مستوى 11526 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.57%، بما يعادل 38 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وأغلق المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.07%، بما يعادل 37 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3431 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 519.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 51 ألف صفقة بيع وشراء.

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