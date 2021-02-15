ملابسات اختفاء فتاة العاشر من رمضان.. تركت المنزل بسبب خلافات

بالنسبة لما مانشرته إحدى المنظمات متضمنًا مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتها فى العثور عن نجلتها عقب تغيبها عن المنزل.. بالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المتغيبة بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية بغياب شقيقتها عن المنزل، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة، وتبين تركها المنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.