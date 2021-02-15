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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:50 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
علي عواد
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افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه، وحرص على الإستماع للمرضى، موجهًا بحل أي مشكلات على الفور.

كما حرص المحافظ على تفقد تفقد المركز المخصص للقاح كورونا للمواطنين بعد تطويره، تمهيدًا لبدء العمل به فور وصول اللقاح من وزارة الصحة، وحصول المواطنين على اللقاح بعد التسجيل على المنظومة، كما تفقد عددًا من أقسام المستشفى، لمتابعة مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة النظافة العامة للمكان والعاملين فيه، حرصًا على سلامة الأطقم الطبية والمرضى.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هناك توجيه من القيادة السياسية، للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية بالمستشفيات، سواء أطباء أو تمريض، لما يبذلوه من جهد متواصل لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، جاء بعد تزويده بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، وأبرزها جهاز أشعة تليفزيونية، ومنظار الرمد، إضافة إلى جهاز "الفاكو" الذي يستخدم لاجراء عمليات المياه البيضاء، وهو لم يكن موجود من قبل، وكان المرضى يضطرون إلى السفر إلى المحافظات المجاورة لإجراء هذه العمليات، لكن من اليوم متاح إجراؤها في مستشفى الغردقة العام، للتيسير على المواطنين.

وتابع حنفي يأتى ذلك ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة فى مختلف المدن، وكما تعهدت أعمل بكل جهدي لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، لأن تطوير المنظومة الصحية يأتى على رأس أولوياتي، ووجهت بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والأطقم الطبية، مجددًا شكره إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ووكيل وزارة الصحة الدكتور تامر مرعي، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام
محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام

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