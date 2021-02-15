تراجع أسعار «الطماطم» يدفع التضخم للانخفاض خلال يناير

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي، أن التراجع الشهري في التضخم خلال يناير، جاء نتيجة تراجع سعر الطماطم.وأشار التحليل، إلى أن هذا الانخفاض حد جزئيًا من الارتفاع الموسمي في أسعار الدواجن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة للشهر الثاني على التوالي.في ذات الوقت، ساهمت أسعار باقي بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة طفيفة في المعدل الشهري للتضخم العام.وبناء على ذلك، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2021 مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للخضروات الطازجة بشكل أساسي، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة باقي بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ولكن بدرجة أقل.وجاء ذلك في ظل انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى سالب 0.5 ٪ في يناير 2021 من 2.8 ٪ في ديسمبر 2020، علاوة على ذلك، انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 6.4٪ بعدما سجل 6.6 ٪ في نوفمبر وديسمبر 2020.وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 23.6 ٪، بينما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 2.9٪.ويرجع الانخفاض في أسعار الخضروات الطازجة إلى انخفاض أسعار الطماطم بمعدل بلغ 53.3٪ بشكل أساسي. وساهمت الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.8 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 8.4 ٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولت البحرية للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 0.7 ٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.هذا وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البيض والمكرونة والزيوت والدهون، بدرجة طفيفة ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.وانخفضت أسعار السلع الستهلاكية انخفاضًا طفيفًا بمعدل بلغ 0.08 ٪، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة انخفاض أسعار الملابس.