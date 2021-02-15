غلق وتشميع 12 «سنتر» للدروس الخصوصية في 4 مراكز بالبحيرة

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على استمرار اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية، بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفر المرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس عن غلق وتشميع 12 مركز، عبارة عن 2 مقر بالمحمودية، وواحد بالتحري، و3 بحوش عيسى، و6 ببندر كفر الدوار.يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة،لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.